البنتاغون ينشر خبراء الأسلحة والمتفجرات في حفل تنصيب بايدن

2021/01/19 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم "البنتاغون" لقناة "الحرة"، الاثنين، إن وزارة الدفاع أجازت نشر قرابة 2750 فردًا من القوات المسلحة النظامية لدعم حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، من مختلف الخبرات الأمنية.

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