وزارة الثروات في كردستان تصدر توضيحا بشان تصريحات وزير النفط الاتحادي

2021/01/19 | 00:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، توضيحاً وتصحيحاً رداً على التصريحات الأخيرة لوزير النفط في الحكومة الاتحادية.وفيما يلي نص التوضيح: تطرق وزير النفط في الحكومة الاتحادية إحسان عبد الجبار، خلال مقابلة صحفية أُجريت مؤخراً، إلى جملة من القضايا المتعلقة بالنفط في إقليم كوردستان، لذا ارتأينا أنه من الضروري توضيح وتصحيح …

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