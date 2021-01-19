الصدر يغرد بشأن مقترح المفوضية تأجيل الانتخابات

2021/01/19 | 00:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، بشأن مقترح المفوضية حول تأجيل الانتخابات.وقال الصدر في تغريدة على تويتر، “نأمل أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحة مهنية خالصة لإتمام كل آليات الانتخابات وإجرائها بإجراءات مقبولة”.واضاف “كما نأمل أن تكون بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والطائفية والعرقية”، مشيرا الى انه “إذا كان التأجيل لأسباب مهنية …

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