تفجيران يستهدفان رتلاً ينقل إمدادات للتحالف الدولي في العراق

2021/01/19 | 00:13 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات العراقية لم تعلن عن الجهات التي تقف وراء ذلك (Getty)

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الإثنين، بأن تفجيرين استهدفا رتلاً ينقل إمدادات للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش"، في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وعاودت الفصائل المسلحة الموالية لإيران، أخيراً، هجماتها ضد أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي،كورقة ضغط على واشنطن، وسط مطالبات بإخراج قواتها من البلاد.

ووفقاً لوسائل إعلام عراقية محلية، فإن "عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة الرتل على الطريق السريع، في محافظة ذي قار، ولم يسفر ذلك عن وقوع أي خسائر، أعقبه تفجير آخر بعبوة ثانية، على مسافة قريبة من التفجير الأول أسفر عن إحراق إحدى شاحنات الرتل، من دون وقوع إصابات بشرية".

من جهته، أكد مسؤول أمني عراقي، لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن السيطرة على عمليات استهداف الأرتال بشكل كامل"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "القوات الأمنية لا تستطيع تغطية كافة الطرق التي تسلكها أرتال التحالف، وهو أمر صعب للغاية، لكن الخطط التي ننفذها، من خلال تشديد الرقابة والمتابعة الأمنية، أسهمت في خفض نسبة تلك العمليات بشكل واضح".

وأشار المسؤول إلى أن "القوات الأمنية تعمل وفق استراتيجية أمنية واضحة، وبتنسيق استخباري بين عموم المحافظات العراقية، للسيطرة على أعمال العنف بشكل عام".

وعلى الرغم من تكرار الهجمات التي تستهدف المتعاونين مع التحالف الدولي، إلا أن السلطات العراقية لم تعلن عن الجهات التي تقف وراء ذلك، غير أن واشنطن تتهم مليشيات مدعومة من إيران بتنفيذ هجمات تستهدف سفارتها في بغداد، وكذلك مصالح دول أجنبية في العراق.

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