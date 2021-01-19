الداخلية العراقية تبحث التعاون مع الدفاع التركية بمجال التدريب

2021/01/19 | 00:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث عثمان الغانمي وزير الداخلية العراقي، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار تعزيز التعاون في مجال التدريب.وذكرت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن وزير الداخلية عثمان الغانمي التقى في مقر قيادة قوات …

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