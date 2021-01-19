مصور NRT عربية يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لحادث سير في الموصل

2021/01/19 | 00:13 - المصدر: NRT عربية

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المصور محمود حازم

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منذ 19 دقیقة

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أفاد مراسلنا في نينوى، بتعرض مصور NRT عربية، محمود حازم، لحادث سير دخل على اثره في غيبوبة منذ ليلة أمس.

وقال مراسلنا اليوم، (18 كانون الثاني 2021)، ان "مدينة الموصل سجلت سبعة حوادث مرورية خلال أقل من 24 ساعة".

وأضاف "بينهم وفيات لشابين ومصور NRT عربية، محمود حازم، الذي تعرض لحادث سير ودخل في غيبوبة منذ ليلة امس".

وتسببت حوادث السير بمصرع أكثر من 8000 شخصا خلال 3 سنوات، حيث أعلنت مديرية المرور العامة في 17 شباط 2020، تسجيل 29,429 حادثا مروريا خلال السنوات (2017-2018-2019).

فيما أشرت مفوضية حقوق الإنسان في وقت سابق ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث الطرق بسبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق وفي السيارات المستخدمة من قبل المواطنين وقدم الطرق.

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