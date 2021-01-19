مسؤول عراقي سابق يكشف عن تدقيق أموال النفط من قبل شركات محاسبة دولية

2021/01/19 | 00:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية الأسبق في العراق، اليوم الاثنين، تدقيق أموال النفط من قبل شركات محاسبة دولية.وقال تركي في برنامج المحايد الذي تبثه العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة أنباء العراق الرسمية (واع)، إن "آخر حساب …

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