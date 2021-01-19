"تورتة" تشعل موجة من الجدل في مصر.. ودار الافتاء تعلق

2021/01/19 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت صور تم تداولها لاحتفال عدد من سيدات نادي الجزيرة المصري بعيد ميلاد إحداهن من خلال مجسمات على كعكة " تورتة" بموجة من الجدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وردود فعل واسعة من الجهات الأمنية والمؤسسات الدينية والرياضية.

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