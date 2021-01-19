حالة الطقس خلال الايام المقبلة .. موجة برد قارصة وامطار وثلوج في الشمال

2021/01/19 | 00:44 - المصدر: NRT عربية

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تشير توقعات الطقس، الاثنين، الى استمرار تساقط الامطار والثلوج في مدن الشمال مع شحة في الامطار بالجنوب وبعض مناطق الفرات الاوسط.

وذكر المنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (18 كانون الثاني 2021)، ان "الامطار والثلوج ستستمر في مناطق عديدة من مدن الشمال والاربعاء ستزداد كثافة الثلوج وستطال مناطق منخفضة من مدن السليمانية ودهوك".

واضاف، ان هناك "شحة في الامطار في الجنوب وبعض مناطق الفرات الاوسط طوال الاسبوع الحالي وموجة البرودة المتوقعة نهاية الاسبوع ثابته مع بعض التغييرات في قوة التأثير".

واوضح، انه "صباح يوم الثلاثاء سيتمركز منخفض جوي على سواحل المتوسط مصحوب بجبهه هوائية باردة وخلال ساعات ليلة الإثنين/الثلاثاء يتمركز على سوريا وشمال العراق فقط بسبب وجود اعاقة ناتجه عن تمركز مرتفع جوي وسط وجنوب العراق مما يقلل من تأثير المنخفض الجبهوي الذي يندفع يوم الاربعاء شرقا نحو ايران ليبدأ تأثير مرتفع جوي على مناطقنا وهذا المرتفع متمركز على افريقيا يسبب ضعف في تأثير اندفاع الكتلة السيبيرية المتوقعة، لكن الانخفاض بالحرارة لازال متوقعا ولكن مع ضعف في قوتها نسبيا بسبب هذا المرتفع الذي يتراجع قليلا ليفسح المجال امام الكتلة السيبيرية الباردة بالتأثير برياح شمالية نشطة باردة تهب على عموم المدن بداية من نهار يوم الخميس"..

وتابع، ان "الرياح تبدأ بالتحول التدريجي نحو الاتجاه الجنوبي الغربي في مناطق شمال وغرب البلاد ومناطق الوسط نهار يوم الثلاثاء وتكون نشطة احيانا، اما مناطق الجنوب والفرات الاوسط فالرياح تميل الى السكون مما يزيد الشعور بارتفاع الحرارة مؤقتا ..وتتحول ليلا ال الاتجاه الجنوبي الشرقي".

واشار الى ان هطول الامطار نهار وليل يوم الثلاثاء يشمل مدن دهوك واربيل والسليمانية ومناطق عديدة من نينوى وكركوك وشمال ديالى وشمال وغرب الانبار، ...



مع غزارة متوقعة في دهوك واربيل " .

وبين، ان "تراكم كثيف للثلوج يوم الثلاثاء سيشمل دهوك واربيل ومتوقع عواصف ثلجية على المرتفعات الجبلية".

وقال، انه "لا يتغير الوضع الجوي كثيرا يوم الاربعاء وتستمر الاجواء غائمة في كافة المدن وفرص الامطار والثلوج كما في يوم الثلاثاء مع اضافة ديالى وصلاح الدين والانبار الى المناطق المشمولة بالامطار وربما تشمل العاصمة بغداد وواسط بعض الهطولات المتفرقة ".

ونوه الى انه "وخلال نهار يوم الاربعاء تبدأ الرياح بالتحول التدريجي نحو الاتجاه الغربي ثم الشمالي الغربي في مناطق غرب البلاد مع اندفاع جبهة المنخفض شرقا وتكون نشطة السرعة وتدريجيا يشمل التحول باقي مناطق البلاد يرافقه انخفاض حراري واضح خلال ليل يوم الاربعاء/الخميس لتبدأ رحلتنا مع الموجة الباردة التي تستمر على اقل تقدير لغاية يوم الاثنين، تنخفض خلال فترة تأثيرها درجات الحرارة الى مادون الصفر صباحا في اغلب مدن الشمال والوسط والغربية والفرات الاوسط ومقاربه للصفر في مدن الجنوب .

ا.ح

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