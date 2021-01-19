صادقون تعلن موقفها من تأجيل الانتخابات البرلمانية

2021/01/19 | 00:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المتحدث بإسم المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، محمود الربيعي، رفض الحركة وكتلة صادقون النيابية لأي تأجيل جديد للانتخابات البرلمانية المبكرة عن موعدها الجديد نهاية العام الحالي.

الربيعي وفي تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (18 كانون الثاني 2021)، ان الانتخابات المبكرة مطلب جماهيري كما انها من توصيات المرجعية الدينية العليا والجميع يعلم بأن هذه الانتخابات الهدف منها هو اعادة جسور الثقة وترميمها ما بين ابناء الشعب العراقي وبين ممثليهم في البرلمان وبين العملية السياسية بشكل عام، لذلك نحن في كتلة صادقون وفي تحالف الفتح نعلن بشكل واضح وصريح رفضنا لأي محاولة لتأجيل هذه الانتخابات عن موعدها المقرر".

واضاف، انه "طالبنا سابقا بأن يكون موعد الانتخابات اقرب من هذا، ونعتقد انه عندما تكون هناك جهود صادقة من الحكومة وجهود منسقة من المفوضية المستقلة للإنتخابات خصوصا في مسألة انجاز التسجيل البايومتري واستخراج البطاقة البايومترية لجميع الناخبين، ستسهل هذه العملية ويساعد على تحقيق عملية انتخابية نزيهة وحرة وبالتالي موقفنا في هذه المسألة نحن نرفض اي تأجيل جديد".

كما وطالب الربيعي الحكومة والمفوضية بأداء واجباتها داعيا جميع الكتل السياسية الى التعاون وتضافر الجهود من اجل تحقيقها خدمة لمصلحة الشعب العراقي ولمصلحة بلدنا الذي يعاني من تحديات وازمات كبيرة.

ا.ح

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