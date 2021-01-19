العاب القوى العراقية تمنع فضائية دجلة من تغطية منافساتها ونشاطات الاتحاد..تعرف على الاسباب

2021/01/19 | 00:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي لالعاب القوى منع

فضائية دجلة من تغطية منافسات العاب

القوى ومنعها ايضا من الحضور بجميع

نشاطات الاتحاد بسبب استهداف القناة

شخص وزير الرياضة والشباب عدنان درجال

واصفين هذه الهجمة الاع

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