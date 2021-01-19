2020 لا تنتهي.. الأرض شهدت ظاهرة مقلقة غير متوقعة

2021/01/19 | 01:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دارت الأرض حول محورها بسرعة غير معتادة خلال عام 2020، وإذا استمرت سرعتها في التزايد، فقد يؤدي ذلك إلى طرح ثانية من التوقيت العالمي.

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