2021/01/19 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال"، السلطات التونسية، الاثنين، إلى "التوقف فورا" عن استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية "لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة وعدة مناطق تنديدا بالتهميش وبعنف الشرطة والفقر وقلة فرص العمل".

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