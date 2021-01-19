آكار في بغداد وأربيل:ضبط عراقي للحدود ومزيد من الاستثمارات التركية

2021/01/19 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬،و‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬خلوصي‭ ‬آكار‭ ‬،‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة،‭ ‬حيث‭ ‬اتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬معالجة‭ ‬التهديدات‭ ‬الإرهابية‭ ‬قرب‭ ‬مناطق‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة،‭ ‬وأن‭ ‬الاستقرار‭ ‬سيفتح‭ ‬الأبواب‭ ‬أمام‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬الازدهار‭ […]

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