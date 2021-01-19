2021/01/19 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ظهرت سيدة في التسعين من عمرها وقد تلقت لتوّها اللقاح ضد الفيروس اللعين، وتلقّاها ميكرفون قناة تلفزيونية في لندن لتعرب عن شعورها بالذنب لأنها تظن أنَّ هناك مَن هو أحق وأكثر حاجة منها لتلقي اللقاح قبلها، ودعت الى تلقيح مَن هم أصغر عُمراً. في المعاينة الأولية، يبدو كلام السيدة المسنّة منطقياً ومقبولاً، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جروح المتقاعدين..المسألة ليست راتباً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جروح المتقاعدين..المسألة ليست راتباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).