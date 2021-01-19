عبدالله الثاني والسيسي يبحثان عملية السلام وعباس يدعو أوربا لمراقبة الانتخابات

2021/01/19 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان بحث‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬والرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الإثنين‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭.‬ وبحسب‭ ‬البيان،‭ ‬الذي‭ ‬تلقت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬عنه،‭ ‬بحث‭ ‬الزعيمان‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬‮«‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬ وأكد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ […]

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