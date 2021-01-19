الوطني الكردستاني: كركوك تحولت الى {مزبلة كبيرة}

2021/01/19 | 01:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتقد المتحدث باسم المركز الثاني لتنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني، الأوضاع في المحافظة.

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