"تلغرام" يحجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة

2021/01/19 | 01:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن مؤسس تطبيق "تلغرام" للتراسل بافيل دوروف عن حجب مئات المنشورات تضمنت دعوات للعنف في الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري.

وقال دوروف في منشور على حسابه الرسمي إن "فريق مراقبي "تلغرام" بدأ في أوائل كانون الثاني بالحصول على مزيد من الرسائل حول النشاط الاجتماعي في الولايات المتحدة".

وتابع قائلا إن الفريق عمل "بحزم" على حجب الحسابات المروجة للعنف، وتم بنتيجة ذلك "حجب مئات الدعوات العلنية للعنف الأسبوع الماضي".

وأشار إلى أن "تلغرام" يرحب بالاحتجاج السلمي والمناقشات، لكن شروط استخدام التطبيق تحظر نشر الدعوات للعنف.

يذكر أن عدد مستخدمي "تلغرام" حول العالم ازداد بشكل غير مسبوق في يناير الجاري بعد قيام المواقع الرائدة للتواصل الاجتماعي بحجب صفحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من أنصاره بعد أن اقتحمت مجموعة من مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني.

وأثارت هذه الخطوة جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية حول العالم بشأن حرية التعبير وقواعد نشر وحذف المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

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