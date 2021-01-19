داعش يحرق محطة للكهرباء شمال بعقوبة

2021/01/19 | 01:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالىافاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باقدام تنظيم داعش على احراق محطة للكهرباء شمال بعقوبة.وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "عصابات داعش اقدمت على احراق محطة كهرباء في منطقة سيد جابر باطراف ناحية جلولاء (٧٠كم شمال بعقوبة)، اثناء اشتباك القوات الامنية معهم".واضاف أن "الاشتباك والمطاردة مستمرة في التلال لغاية الان".

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