سؤال مزعج - اشرف عتريس

2021/01/19 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس أعتف أنه سؤال_مزعج للجميع بشكل عام وجمهور وصنع السينما بشكل خاصخلينا نعترف ان الفيلم الأميركى شئ مبهر مهما اختلفنا فى التصنيف الفنى والسياسى والانحيازات ، المهم افلامهم فيها #تعب حوار، زاوية تصوير ، موسيقى مؤثرة ، الخونحن فى طرح السينما العربية والمصرية تحديدا نعتمد على اختيارات (الكاستينج) وهو سبب رئيس فى التصحر الفنى الذى نراه الان فى السينما بالاضافة الى نصب شركات الانتاج توفيرا ......





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