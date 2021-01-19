الكاظمي: نعمل على تهيئة البنى التحتية لإحياء الصناعة العراقية

2021/01/19 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الانصاري

قالَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال افتتاحه، أمس الاثنين، معرض “صنع في العراق”، الذي تقيمه وزارة الصناعة في معرض بغداد الدولي: “نواجه التحديات، ولا نبالي بمحاولات التشكيك بعمل الحكومة ووضع العصى في العجلة، فالأهم لدينا كيفية تقديم الخدمة للمواطنين».

وأضاف الكاظمي أن “الحكومة تعوّل على القطاع الخاص لرفد الصناعة العراقية وإعادة هويتها”، مؤكداً “سنوفر كل الدعم والإسناد ليكون العراق من بين الدول التي تنافس بصناعتها».

وتابع أن “العراق يتمتع بعقول وطاقات هائلة يمكن أن تكون مصدر إبداع ورافداً للمنطقة والعالم، فالعقود الطويلة من الدكتاتورية والحروب والأزمات قد منعت فرص استثمار وازدهار الطاقات العراقية المتميزة”، لافتاً إلى أن “دعم وحماية الصناعة المحلية شغلا حيزاً كبيراً في المنهاج الحكومي، ونعمل حاليا على تهيئة البنى التحتية الضرورية لخلق بيئة ملائمة لإحياء الصناعة العراقية من جديد، ونعوّل في هذا المسار على الطاقات الشبابية في بلدنا».

وذكر “وجهنا وزارة الصناعة والمعادن بإطلاق مبادرة المشروع الوطني لتشغيل الشباب، لمساعدة الخريجين من الشباب في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة تسهم في تطوير الصناعة المحلية وتخفض نسب البطالة في الوقت نفسه، كما أن الحكومة شرعت في مجموعة إصلاحات لدعم الصناعة عن طريق الورقة البيضاء للإصلاح وفي موازنة عام 2021، وفرضنا ضرائب على المنتج المستورد لدعم وحماية المنتج المحلي الوطني».

وأعلن الكاظمي أن “الحكومة ماضية في تطوير المناطق الصناعية في نينوى والبصرة وذي قار والانبار و في كل مناطق العراق».

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