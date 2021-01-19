لا استقطاع في رواتب شهر كانون الثاني

2021/01/19 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: واع

اكدت وزارة المالية عدم وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021.



وقال مصدر في الوزارة، لـ(واع)، أمس الاثنين: إن “الحديث عن وجود استقطاع من رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عار عن الصحة”، داعيا وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية”.



وأضاف أن “ لمجلس النواب صلاحية إجراء تعديلات على الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين وبالنسب المحددة في موازنة العام 2021”.

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