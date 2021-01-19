سهى النجار: جهود وطنية لتشغيل معامل الحديد والصلب

2021/01/19 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب

كشفَت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار عن جهود وطنية لإعادة تأهيل وتشغيل معامل الحديد والصلب في البصرة لدعم وتطوير الصناعة العراقية، مشيرة الى ان المصانع ستستقطب الالاف من العمالة المحلية.

وقالت النجار لـ"الصباح": ان "رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية وعضوية وزارة الصناعة وشركة الحديد والصلب في البصرة لمتابعة تسريع اعمال انجاز المراحل النهائية لتشغيل معامل الحديد والصلب" متوقعة "بدء المرحلة الاولى من التشغيل خلال الشهرين او الثلاثة المقبلة".

واكدت "اهمية سرعة انجاز هذه المصانع لما لها من دور في تطوير ودعم الصناعة الوطنية العراقية"، موضحة ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يقود تحركات كبيرة لتشغيل تلك المصانع التي تعد من ابرز مقومات الصناعة العراقية".

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