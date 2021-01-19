2021/01/19 | 02:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت مصادر اعلامية ان سلسلة انفجارات وقعت في منطقة جرف النصر ببابل ، لم يعرف سببها .وتحدثت المصادر عن وقوع شهداء وجرحى ./ انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارات في جرف النصر ببابل لم يعرف سببها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجارات في جرف النصر ببابل لم يعرف سببها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).