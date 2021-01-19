2021/01/19 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري الحياة مخيفة جدا.



ومُربكة جداً.



أتمنى أن تكون الأمور أكثر وضوحًا.= لا يوجد شيء مخيف في الحياة إذا لم تكن مرتبطًا بالنتائج.تقصد إذا كنت لا تريد أي شيء.



= صحيح.



اختر، لكن لا تريد.هذا سهل للأشخاص الذين ليس لديهم أي شخص يعتمد عليهم.



ماذا لو كان لديك زوجة وأولاد؟ = لطالما كان مسار رب الأسرة هو المسار الأكثر صعوبة.



ربما يكون الأكثر تحدياً.



كما أشرت، من السهل "عدم الرغبة في أي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 19 - إسلام بحيري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 19 - إسلام بحيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).