الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 19 - إسلام بحيري

#إسلام_بحيري الحياة مخيفة جدا.
ومُربكة جداً.
أتمنى أن تكون الأمور أكثر وضوحًا.= لا يوجد شيء مخيف في الحياة إذا لم تكن مرتبطًا بالنتائج.تقصد إذا كنت لا تريد أي شيء.
= صحيح.
اختر، لكن لا تريد.هذا سهل للأشخاص الذين ليس لديهم أي شخص يعتمد عليهم.
ماذا لو كان لديك زوجة وأولاد؟ = لطالما كان مسار رب الأسرة هو المسار الأكثر صعوبة.
ربما يكون الأكثر تحدياً.
كما أشرت، من السهل "عدم الرغبة في أي ......
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