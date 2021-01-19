ترامب يقرر رفع القيود على السفر من معظم الدول الأوروبية

2021/01/19 | 03:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كشف مسؤولان أمريكيان عن أن الرئيس دونالد ترامب قرر رفع القيود المفروضة على السفر من معظم الدول الأوروبية والبرازيل بسبب فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من 26 كانون الثاني الجاري.

وقال المصدران لرويترز إن ترامب سيرفع القيود التي فُرضت في وقت سابق بسبب فيروس كورونا المستجد، على دخول البلاد لغير مواطني الولايات المتحدة الذين زاروا مؤخرًا معظم الدول الأوروبية أو البرازيل اعتبارا من 26 كانون الثاني الجاري.

وفي وقت سابق، فحصت إدارة أمن النقل الأمريكية مليون و280 ألف مسافر، في مطارات البلاد، وهو أعلى مستوى منذ منتصف آذار، عندما تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى خفض الطلب على السفر.

المصدر: سبوتنيك

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