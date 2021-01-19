مصادر تؤكد: ثلاثة انفجارات تهز جرف الصخر بالعراق.. والقيادة الأميركية تعلق

2021/01/19 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر لقناة الحرة وقوع ثلاثة انفجارات بناحية جرف الصخر جنوب غرب العاصمة بغداد، ليل الاثنين الثلاثاء.

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