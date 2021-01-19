9 شهداء في عدوان أميركي على مواقع للجيش العراقي في جرف الصخر

2021/01/19 | 03:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل العالم في العراق فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة جرف النصر قاطع الجيش العراقي منطقة البهبهاني شمال محافظة بابل....

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