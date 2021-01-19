لم يتضمن إيران والصين.. ترامب يرفع حظر السفر عن البرازيل ودول أوروبية

2021/01/19 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أصدر قرارا برفع حظر السفر بسبب جائحة كورونا عن البرازيل وبريطانيا وإيرلندا ودول أوروبية، مستبعدا استقبال المسافرين من إيران والصين.

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