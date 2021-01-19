"عقوبات أميركية" على سفينة روسية شاركت بمدّ خطّ "نورد ستريم 2"

2021/01/19 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، الاثنين، أنّ الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على سفينة روسية مكلفة إيصال أنابيب لإنجاز بناء مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا.

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