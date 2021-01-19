العراق.. انفجارات في مواقع لميليشيا حزب الله

2021/01/19 | 04:48 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقوع ثلاثة انفجارات بناحية جرف الصخر جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد ليل الاثنين الثلاثاء.

وقالت مصادر "العربية/الحدث" إن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله العراقي، مضيفة أنه لم يسجل سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف الجيش العراقي المتواجد بالقرب من جرف الصخر.

من جهتها، نفت القيادة المركزية الأميركية علمها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق.

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