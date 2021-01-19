غوتيريش يطالب إسرائيل بالتراجع عن بناء مستوطنات في الضفة الغربية

2021/01/19 | 05:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إسرائيل بالعودة عن قرارها بناء حوالي 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذّراً من أنّ مثل هذه القرارات تقوّض حلّ الدولتين.

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