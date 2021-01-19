محافظ البصرة بالذكرى الـ «64» لتأسيس البنك المركزي: صمام أمان التعاملات المصرفيّة والنقدية

2021/01/19 | 05:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أكدَ محافظُ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، أمس الاثنين، إن البنك المركزيّ العراقيّ في المنطقة الجنوبيّة والبصرة، يعتبر صمام أمان للدوائر الحكوميّة والتعاملات المصرفيّة والنقدية، جاء ذلك خلال الاحتفالية المقامة بذكرى مرور (64 عام) على تأسيسِه، مُشيراً في سياقٍ منفصل إلى ضرورةِ أن تُنصف البصرة وتُعطى حقوقها كاملة في موازنة 2021.

وقال العيدانيّ إن “البنكَ المركزيُ العراقيّ هوَ صمام أمان لكل التعاملات المصرفيّة والنقديّة والدوائر الحكوميّة خلال السنين الماضية ورغمَ كلٍ ما مر على العراق من ظروفٍ ماليةٍ حرجة”، موضحاً إنه “حضرنا للاحتفاء بالموظفين القائمين على هذه المؤسسة الماليّة التي تمثل كل العراق والحريصة على أموالهِ وتعاملاته النقدية، تواجدنا هنا لمشاركتهم باحتفالاتهم لهذا العام على تأسيسِ هذا الفرع”.

ونوه إلى “ضرورة أن تعطى البصرة حقوقها التي اقرت في الدستور كاملةً ومطلبنا هذا قدمناهُ لنوابِ اللجنة الماليّة النيابيّة ونوابُ البصرة في البرلمان العراقيّ، وأكدنا أن المحافظة تعطي كل شيء ولم تأخذ أي شيء”، مشيراً إلى أن “البصرة لم تأخذ أيُ مبالغ من واردات المنافذ الحدوديّة و البترو دولار، وبدورهم طالبَ نوابُ البصرة بإعطاء المحافظة ما نسبتهُ 10% من قيمةِ ما تعطية للعراق والذي يُقدر ب 90% من الموازنة”.

وتابع محافظ البصرة، إن “الحكومة الاتحادية تعطي كل استحقاقات الإقليم والمحافظاتِ الأخرى، وعليها أن تراعي ظروف البصرة أسوة بباقي المحافظات، إضافة لحقوقِها من الديون والتي بلغت (18 تريليون دينار) للأعوام 2014 و 2015 و 2016”، مؤكداً أن “المحافظة قدمت إلى وزارةِ التخطيط كَشفاً بـ (600 مليار دينار) عراقيّ، من مبالغِ المشاريع المُنجزة، ولو اكتملت كل المشاريع الباقية لأظهرت البصرة بوجهها المشرق الذي يليق بمكانتِها الدوليّة”.

إلى ذلك، هنأ محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، الأسرة الصحفية في البصرة بالذكرى الحادية والثلاثين بعد المائة لانطلاق جريدة البصرة في الثامن عشر من كانون الثاني عام 1889.

وقال العيداني للمركز الإعلامي، للأسرة الصحفية في البصرة مكانة مهمة ودور بارز في نقل الأحداث التي تجري في المحافظة بكل احترافية ومهنية عالية، فضلا عن دورها في المطالبة بحقوق أهالي البصرة.

وتابع قدمت الأسرة الصحفية خلال أكثر من 130عام العديد من التضحيات التي ستبقى شموس تنير الدرب للاخوة الإعلاميين.

واشار إلى أن البصرة تفتخر بابناءها من الصحفيين والإعلاميين الذين يتسمون بالوطنية والروح الوثابة للابداع وتحقيق نجاحات بارزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة بالذكرى الـ «64» لتأسيس البنك المركزي: صمام أمان التعاملات المصرفيّة والنقدية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة بالذكرى الـ «64» لتأسيس البنك المركزي: صمام أمان التعاملات المصرفيّة والنقدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).