السيدة الأولى في رسالة وداع: اختاروا الحب على الكراهية والسلم على العنف

2021/01/19 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، الاثنين، خطابا ضمنته رسالة وداع مدتها سبع دقائق تقريبًا حثت فيها الأميركيين على اختيار "الحب على الكراهية" و "السلام على العنف".

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