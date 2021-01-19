إنجاز60 بالمئة من مشروع ري الجزيرة في نينوى

2021/01/19 | 07:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حققَت الملاكات العاملة في مشروع ري الجزيرة في محافظة نينوى نسب إنجاز تصل الى أكثر من 60 بالمئة.

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