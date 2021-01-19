2021/01/19 | 07:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفَت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، عن جهود وطنية لإعادة تأهيل وتشغيل معامل الحديد والصلب في البصرة لدعم وتطوير الصناعة العراقية، مشيرة الى ان المصانع ستستقطب الالاف من العمالة المحلية.

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