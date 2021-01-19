موسم غير مطمئن للزراعة في العراق والوزارة توضح بشأن الأسباب

2021/01/19 | 07:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بلغَت مساحة محصول الحنطة التي اقرتها وزارة الزراعة ضمن الموسم الشتوي الحالي نحو عشرة ملايين دونم، اي انها جاءت اقل من الموسم السابق بمليون دونم.

وذكر وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، ان "الخطة التي اقرتها وزارته للمحصول خصصت اربعة ملايين دونم في المناطق المروية، وستة ملايين دونم في المناطق الديمية".

ولفت الجبوري في حديث صحفي، بان "خطة العام الحالي هي اقل من سابقتها 2020 بمقدار مليون دونم، اذ بلغت 11 مليون دونم",

وارجع النقص بمساحة زراعة المحصول، الى "الحصص المائية المحددة لريه، بعد اعتمادها على الخزين المائي الموجود في البلاد بالتشاور مع الجهات المختصة في وزارة الموارد المائية".

يشار الى ان القطاع الزراعي تحديات عدة، تتمثل بانخفاض كفاءة الانتاج للمحاصيل والمنتجات ما تسبب بظهور عجز في تغطية حاجة العراق من الغذاء، وبالتالي عدم القدرة على تأمين متطلبات الامن الغذائي، وضعف البيئة الاستثمارية في القطاع الزراعي، ومحدودية حجم رأس المال من القطاع الخاص فيه.

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