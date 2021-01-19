نائب: تحقيقات جارية بخصوص فقدان البطاقات الالكترونية.. سنحصر التصويت في الانتخابات بالبايومترية- عاجل

2021/01/19 | 07:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث اللجنة القانونية النيابية، النائب حسين العقابي، عن تحقيقات جارية بخصوص فقدات بطاقات الكترونية تخص التصويت في الانتخابات.وقال العقابي، في حديث صحفي، أن “انتخابات حزيران المقبل أصبحت شبه مستحيلة؛ إذ أن هناك توقعات ونية في تعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة البايومترية، فالتصويت وفق القانون النافذ بالبايومترية بالاضافة الى البطاقة الالكترونية".ونبه الى انه "بحسب بعض التسريبات، فأن هناك بطاقات الكترونية مفقودة ويجري التحقيق بشأنها، لذلك سنعمل ونضغط باتجاه تعديل القانون وحصر التصويت بالبايومترية، كما أننا سنعطي للمفوضية فرصة إجرائية عبر توسيع نطاق توزيع هذه البطاقة".

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