مصدر بوزارة الدفاع :لا خسائر في صفوف الجيش بالقصف الذي تعرضت له منطقة جرف النصر

2021/01/19 | 07:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد مصدر بوزارة الدفاع انه توجد اي خسائر بشرية في صفوف الجيش بالقصف الذي تعرضت له منطقة جرف النصر ببابل في ساعة متاخرة من الليلة الماضية.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان قوات الجيش غير موجودة في جرف النصر بل الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية .وكانت مصادر اعلامية ذكرت ان سلسلة انفجارات وقعت في منطقة جرف النصر ببابل ، لم يعرف سببها./انتهى9

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