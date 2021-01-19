أنباء عن وقوع انفجارات داخل مواقع تابعة لكتائب

2021/01/19 | 07:57 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن وقوع ثلاثة انفجارات في ناحية جرف الصخر في محافظة بابل العراقية.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر قولها إن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لكتائب "حزب الله"، فيما تحدثت مصادر أخرى عن انفجار واحد على الأقل وقع داخل مقر تابع للجيش العراقي مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات في صفوفه.

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من جانبه، نفى متحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى في تصريحات خاصة علم القيادة بتنفيذ أي غارات جوية في العراق.

ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن خلية الإعلام الأمني حول طبيعة هذه الانفجارات.

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