العراق يصدر منتجاته الى ثلاث دول

2021/01/19 | 08:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} من المؤمل ان تصدر وزارة الصناعة والمعادن الشهر المقبل، منتجات كهربائية الى سوريا، فيما تسعى الى تفعيل عقود التصدير الى ايران والاردن.

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