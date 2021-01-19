البرلمان يشرك اتحاد الحقوقيين في مناقشة وتعديل القوانين المهمة

2021/01/19 | 08:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اشرك مجلس النواب اتحاد الحقوقيين في مناقشة وتعديل القوانين المهمة المطروحة على الطاولة، ابرزها موازنة 2021 وقانون المحكمة الاتحادية.

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