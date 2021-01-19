2021/01/19 | 08:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد السلة العراقي يعلن عن توقف الدوري واقامة بطولة داخلية بعد قرار سوري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/19 | 08:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد السلة العراقي يعلن عن توقف الدوري واقامة بطولة داخلية بعد قرار سوري) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد السلة العراقي يعلن عن توقف الدوري واقامة بطولة داخلية بعد قرار سوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).