تحقيق في فيديو

2021/01/19 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" بشأن الفيديو الذي تسرب من مستشفى للعزل بمحافظة الشرقية في دلتا النيل بمصر، في بداية يناير الجاري، أن أربعة مرضى بفيروس كورونا توفوا بسبب نقص الأكسجين وتأخر وصول شحنة من وزارة الصحة لأكثر من ثلاث ساعات عن موعدها.

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