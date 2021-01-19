سائرون يستبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق إلى تشرين الأول المقبل

2021/01/19 | 08:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتخابات العراق

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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أكد تحالف "سائرون" انه يستبعد إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل، مبينا ان المفوضية هي صاحبة القرار النهائي بخصوص إجراء الانتخابات.

وقال النائب عن "سائرون" بدر الزيادي، في حديث متلفز، مساء امس الاثنين، 18 كانون الثاني 2021، إن "اجتماع رئيس الوزراء والكتل السياسية والمفوضية حدد الموقف النهائي من الانتخابات"، مبينا ان "مفوضية الانتخابات طالبت بأربعة أشهر أخرى لاستكمال الاستعدادات".

وتابع أن "تحالف سائرون مع إجراء الانتخابات في حزيران المقبل، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي صاحبة القرار النهائي بخصوص إجراء الانتخابات".

وأوضح أنه "لن تكون هناك انتخابات في تشرين الأول المقبل، وأن الانتخابات ستجري بعد إكمال الدورة البرلمانية الحالية".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أفاد أمس الاثنين، بانه " إذا كان مقترح تأجيل الانتخابات لأسباب مهنية فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا"، مشددا على ضرورة ان يكون آخر تأجيل للانتخابات المبكرة.

وكتب الصدر تغريدة على "تويتر"، قائلا "نأمل أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحا مهنيا خالصا لإتمام كل آليات الانتخابات وإجرائها بإجراءات مقبولة".

ر.إ

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