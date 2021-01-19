القانونية النيابية تشدد على حصر التصويت في الانتخابات بالبطاقة البايومترية

2021/01/19 | 08:26 - المصدر: NRT عربية

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البطاقة البايومترية

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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أفاد مصدر خاص في مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، بأن الفرق الجوالة التي تسعى لتحديث البيانات عبر زيارة المنازل تشهد "رفضا وعزوفا" من المواطنين، وهو مؤشر خطير يعكس حالة القنوط واليأس من العملية السياسية برمتها.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، اليوم 19 كانون الثاني 2021، ان "أوساط سياسية وبرلمانية حذرت من تكرار تجربة انتخابات 2018 المريرة بكل ما حملته من خروقات ومشاركة جماهيرية ضئيلة"، مبينا أن "شروط إقامة الانتخابات الحرة والنزيهة والعادلة يجب أن تستند إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان أمن الناخب ومراكز الاقتراع وتعديل قانون الانتخابات بما يخص اعتماد البطاقة البايومترية حصرا".

وأوضح أن "الفرق الجوالة التي تسعى لتحديث البيانات عبر زيارة المنازل تواجه رفضا من المواطنين، وهو مؤشر خطير يعكس حالة القنوط واليأس من العملية السياسية برمتها والذي ينبغي الالتفات له بصورة جادة".

من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، ان "انتخابات حزيران أصبحت شبه مستحيلة إذ أن هناك توقعات ونية في تعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة البايومترية، فالتصويت وفق القانون النافذ بالبايومترية بالاضافة الى البطاقة الالكترونية".

وأشار العقابي، إلى انه "بحسب بعض التسريبات، فأن هناك بطاقات الكترونية مفقودة ويجري التحقيق بشأنها، لذلك سنعمل ونضغط باتجاه تعديل القانون وحصر التصويت بالبايومترية، كما أننا سنعطي للمفوضية فرصة إجرائية عبر توسيع نطاق توزيع هذه البطاقة".

ووفقا لقانون الانتخابات فأن البرلمان يجب أن يحل نفسه قبل موعد إجراء الانتخابات بشهرين، إلا أن البرلمان لم يحسم الى الآن (قانون المحكمة الاتحادية) وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات وتعطيها الشرعية القانونية، كما أن ما تبقى من عمر البرلمان هو شهران ونصف الشهر – وفي حال المصادقة على موعد 6 حزيران المقبل.

ر.إ

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