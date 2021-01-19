خلال 3 أشهر.. معمل عراقي “هام” يترقب إعادة افتتاحه وتأهيله

2021/01/19 | 08:39 - المصدر: يس عراق

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عامل بمصنع صلب في شمال الهند يوم 20 يوليو تموز - رويترز

يس عراق: بغداد

يترقب معمل الحديد والصلب في البصرة، تحركات قريبة لاعادة افتتاحه وتأهيله خلال الاشهر الثلاثة القادمة.

وقالت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار ان “رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية وعضوية وزارة الصناعة وشركة الحديد والصلب في البصرة لمتابعة تسريع اعمال انجاز المراحل النهائية لتشغيل معامل الحديد والصلب” متوقعة “بدء المرحلة الاولى من التشغيل خلال الشهرين او الثلاثة المقبلة”.

واكدت “اهمية سرعة انجاز هذه المصانع لما لها من دور في تطوير ودعم الصناعة الوطنية العراقية”، موضحة ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يقود تحركات كبيرة لتشغيل تلك المصانع التي تعد من ابرز مقومات الصناعة العراقية”.

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