بعد تأجيله سنتين.. مايكروسوفت تطلق نظام التشغيل

2021/01/19 | 08:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سيتم أخيرا إطلاق نظام التشغيل الجديد "ويندوز 10 إكس" من شركة مايكروسوفت خلال العام الجاري وفق موقع "بليبينغ كومبيوتر".

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