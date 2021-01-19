انفجارات في مواقع لمليشيات عراقية في جرف الصخر

2021/01/19 | 08:43 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما كان التفجيران ناتجين من سوء خزن للأسلحة داخل مقار المليشيات (الأناضول)

أفادت مصادر أمنية عراقية، بأنّ انفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لمليشيات "حزب الله" العراقي، في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد، فيما لم يعرف حجم الخسائر والأضرار التي نجمت عنها.

وقالت وكالت أنباء عراقية محلية، إنّ "انفجارين لم تعرف طبيعتهما بعد، وقعا، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، في مواقع تابعة لمليشيات حزب الله العراقي، في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، جنوب العاصمة بغداد"، فيما لم تكشف عن حجم الخسائر فيها.

♨️ #العراق عاجل - سماع دوي انفجارات في منطقة جرف الصخر بالقرب من قضاء المسيب.

— Maan Habib - معن حبيب (@MhabibAhi) January 18, 2021

ولم تصدر المليشيات أي توضيح عن تلك التفجيرات، كما لم يصدر عن الحكومة العراقية بعد، أي توضيح بشأنها والجهة المسؤولة عنها، إلا أنّ مسؤولاً أمنياً عراقياً، أكد، لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يؤشر إلى أي قصف أميركي على مقار المليشيات، وأن التفجيرين ربما كانا ناتجين من سوء خزن الأسلحة داخل مقار تلك المليشيات أو غير ذلك".

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه أنّ "خلية الإعلام الأمني العراقية، ستصدر بالتأكيد توضيحاً بشأن ذلك".

ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه بعض الفصائل مخاوف من تصعيد أميركي ضدها، بعدما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أخيراً، اسمي رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، ورئيس أركان "الحشد" أبو فدك المحمداوي، على لائحة العقوبات الدولية.

وسبق أن استهدف الطيران الأميركي، في العام الماضي، مواقع تابعة للمليشيات العراقية في عدد من مناطق البلاد، ومنها بغداد، إذ تتهم واشنطن المليشيات العراقية الموالية لإيران، باستهداف المصالح الأميركية في العراق، وقصف سفارتها في العاصمة.

واستهدف تفجيران بعبوتين ناسفتين، ليل أمس، رتلاً ينقل إمدادات للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش"، في محافظة ذي قار جنوبي العراق، ما أسفر عن احتراق إحدى شاحنات الرتل.

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