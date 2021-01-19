البياتي: صمت الحكومة “مريب” ازاء اغتيال قادة النصر رغم قرار القضاء بشأن “ترامب”

2021/01/19 | 08:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي كامل البياتي، ان القضاء قال كلمته بشأن اغتيال قادة النصر واصدر قراره بشأن ترامب المسؤول الاول عن جريمة الاغتيال، لافتا الى ان صمت الحكومة مريب جدا، اذ يتوجب ان تحرك القضية في المجتمع الدولي.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الرئيس الاميركي دونالد ترامب يجب ان يحاكم على جملة قضايا واهمها اغتياله لقادة النصر وانتهاكه لسيادة العراق وخرقه للاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن”.

واضاف ان “القضاء العراقي اصدر مذكرة اعتقال على المجرم ترامب، اضافة الى ان خيوط الجريمة والمشاركون بها قد كشفوا ولم يعد هناك مبرر لعدم اتخاذ اي خطوات ضد الجناة”.

وبين ان “الحكومة ومن البديهي ان تتحرك بعد قرار العدالة على الرئيس الاميركي الخاسر، في حين ان هناك صمت مريب لحكومة الكاظمي وهو مايجب على البرلمان ان يتحرك اتجاه هذا الموضوع من اجل الزام الحكومة بتدويل القضية واحقاق الحق”.



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